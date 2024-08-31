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07:55, 31 августа 2024Культура

Киркоров выпустит 23-минутный клип с Кридом и Асти

Киркоров выпустит 23-минутный клип на песню «Черная пантера» с Кридом и Асти

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский певец Филипп Киркоров анонсировал выход клипа на новую песню «Черная пантера». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам артиста, новая видео-работа станет абсолютным рекордсменом по хронометражу и количеству звезд — в нем примут участие певцы Егор Крид, Люся Чеботина, Анна Асти и другие.

23-минутный клип выйдет в ноябре. Киркоров назвал собственную работу «настоящим кино».

Ранее внешность Филиппа Киркорова с татуировками по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа». В мае сообщалось, что артист кардинально сменил имидж. Так, он вышел в свет с седыми волосами и стрижкой сессон.

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      Юлия Мискевич
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