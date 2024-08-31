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07:46, 31 августа 2024Россия

Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хамидова 3 года живет в РФ

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Сестра одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейна Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России. Об это пишет РИА Новости, ссылаясь на дядю ее мужа.

По словам мужчины, когда она вышла за муж, Хусейна видели редко, но знают, что он давно находится в России вместе с семьей. Сама же Манижа прописана в доме муже. Также сообщатся, что ранее они приобрели дом в кишлаке недалеко от Душанбе, но уже три года живут и работают в России.

«Как она вышла замуж, пришла в наш дом, ее брата Хусейна мы видели редко, знаем, что он давно в России вместе с родителями», — отметил собеседник агентства.

29 августа Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым ранее неизвестным фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе». Помимо Умеджона Солиева речь шла о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме Солиеве и Хусейне Хамидове (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они пробудут под стражей до 1 декабря.

Ранее стало известно, что Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство.

Кроме того, сообщалось, что один из новых фигурантов дела о теракте, Умеджон Солиев, уже находился в российском розыске. Так, мужчина был переобъявлен в розыск по уголовной статье.

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      Марина Совина
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