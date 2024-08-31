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09:30, 31 августа 2024Мир

В МИД допустили обвинения в адрес поставщиков оружия для ВСУ

Мирошник: РФ может предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирного населения. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

«В отдельных случаях мы готовы предъявлять обвинения поставщикам такого оружия. (...) Все данные, направление удара как минимум согласовываются производителем», — отметил он.

29 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Запада снять все ограничения на использование ВСУ переданного оружия для ударов вглубь российской территории. Он заявил, что Киеву срочно нужны системы противовоздушной обороны (ПВО) и разрешение использовать западное оружие в полную силу.

В МИД России ранее обещали жесткий ответ в случае нанесения ВСУ ударов по российским регионам. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за это понесут как исполнители ударов, так и их зарубежные кураторы.

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      Виктория Кондратьева
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