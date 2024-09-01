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18:54, 1 сентября 2024Спорт

Бывший футболист сборной России назвал комфортную для жизни сумму

Футболист Семенов заявил, что его семье нужно 600-700 тысяч рублей в месяц

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» назвал комфортную для жизни сумму.

Футболист заявил, что его семье нужно 600-700 тысяч рублей в месяц. «Какие 50 тысяч? О чем вы говорите? Сейчас в магазин сходишь — у тебя нет 20 тысяч», — посчитал он.

Семенов выступал за «Ахмат» с 2014-го по 2024-й. На его счету 264 матча за клуб. Защитник также играл за сборную России, в составе которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Ранее российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев назвал необходимую для комфортной жизни сумму в месяц. Футболист заявил, что его семье хватает 300 тысяч рублей в месяц.

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      Анастасия Борисова
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