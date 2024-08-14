Футболист «Зенита» назвал необходимую для комфортной жизни сумму в месяц

Футболист «Зенита» Караваев заявил, что ему хватает 300 тысяч рублей в месяц

Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев назвал необходимую для комфортной жизни сумму в месяц. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что его семье хватает 300 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят продукты, оплаты коммунальных услуг и хобби жены. Он подчеркнул, что самой дорогой покупкой был дом, в котором сейчас живет его семья.

29-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Ранее полузащитник тольяттинского «Акрона» Артур Галоян назвал месячную сумму, которая ему необходима для комфортной жизни. По словам игрока, ему хватает 100-120 тысяч рублей в месяц.