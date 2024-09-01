Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ от трансляции Олимпиады

Тащин объяснил отказ «Матч ТВ» от показа ОИ отсутствием интереса к Играм

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил отказ от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит РБК.

Он подчеркнул, что без лидеров российской сборной турнир не был интересен широкой аудитории. «Оглядываясь назад, мы убедились, что это было правильное решение», — сказал Тащин.

Генпродюсер также отметил, что второй причиной отказа канала от трансляций стала экономическая целесообразность. «У "Матч ТВ" была опция приобрести права на отдельные трансляции с российскими спортсменами. Но оператор "Телеспорт", владеющий правами на показ Игр в России, такой возможности не дал», — добавил Тащин.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков раскритиковал решение российских телеканалов отказаться от трансляции Игр. «Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт», — отметил он.