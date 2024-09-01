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10:07, 1 сентября 2024Спорт

Хореограф Тутберидзе допустил смену гражданства своими подопечными

Хореограф Тутберидзе Глейхенгауз допустил смену гражданства своими подопечными

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о возможной смене гражданства своими подопечными. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист допустил такое развитие событий. «Если будет возможность выступить, надо использовать эту возможность. На данный момент смены гражданства в нашей группе не происходит, но все возможно», — заявил Глейхенгауз.

Ранее хореограф подобрал слова для президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для того, чтобы российские спортсмены вернулись на международные турниры. Он рекомендовал функционеру сделать акцент на том, что россияне всю жизнь трудятся ради выступления на Олимпиадах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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