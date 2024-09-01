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00:04, 1 сентября 2024Спорт

Хореограф Тутберидзе подобрал слова к главе МОК для возвращения россиян на турниры

Хореограф Даниил Глейхенгауз назвал недопуск россиян к турнирам неправильным
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, подобрал слова для президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для того, чтобы российские спортсмены вернулись на международные турниры. Его слова приводит Sport24.

«Это спортсмены, которые посвятили с четырех лет всю свою жизнь спорту. Они всегда мечтали стать олимпийскими чемпионами или хотя бы представлять страну на Олимпиаде», — заявил Глейхенгауз. Он назвал недопуск россиян неправильным.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание. По его мнению, среди фигуристов наблюдается деградация.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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