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23:45, 15 августа 2024Спорт

Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание

Плющенко: отстранение россиян негативно влияет на мировое фигурное катание

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил влияние отстранения россиян на мировое фигурное катание. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, наблюдается негативное влияние. Он вспомнил, что на прошедшем чемпионате Европы ни одна фигуристка не исполнила аксель в три с половиной оборота или четверной прыжок.

«Мои коллеги из Канады, из Америки, из Швейцарии пишут: "Наконец-то русских нет, потому что с ними было тяжело". Да, было тяжело, российские спортсмены двигают вперед фигурное катание», — отметил Плющенко.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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