Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ показали на видео

Губернатор Гладков опубликовал видео с последствиями обстрела Украиной Белгорода

По предварительным данным, в результате последнего обстрела Белгорода и прилегающего района со стороны Украины в 14 многоквартирных домах выбиты окна, поврежден 21 автомобиль, а также кровли, фасады, окна и заборы в восьми частных домах. Об этом в воскресенье, 1 сентября, в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков, который опубликовал видео последствий удара ВСУ.

Также он рассказал, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела, выросло до 11. Десять из них доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, уточнил губернатор.

Глава области также сообщил, что в крайне тяжелом состоянии находятся два ребенка. У одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. При необходимости их отправят на лечение в Москву, добавил Гладков.

Ранее 1 сентября Гладков сообщал, что ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду и прилегающему к нему району.