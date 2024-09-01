Во Франции рассказали о планах Дурова перед судом

Paris Match: Дуров планирует снять квартиру в центре Парижа в ожидании суда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поручил риелторам найти квартиру в центре Парижа, где будет ждать суда. Об этом сообщает французский таблоид Paris Match.

По данным журнала, предприниматель планирует переехать в новое жилье в конце следующей недели. При этом стоимость квартиры «не интересует» Дурова, указывается в материале.

«Он [Дуров] уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему дом в «красивых районах» Парижа», — отмечает Paris Match.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать Францию. Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа.

Ранее французский таблоид опубликовал фотографии основателя Telegram Павла Дурова. На фотографиях похожий на Дурова мужчина в черной одежде, в очках и кепке гуляет по французской столице вместе с молодой женщиной.

