Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:12, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Во Франции рассказали о планах Дурова перед судом

Paris Match: Дуров планирует снять квартиру в центре Парижа в ожидании суда

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поручил риелторам найти квартиру в центре Парижа, где будет ждать суда. Об этом сообщает французский таблоид Paris Match.

По данным журнала, предприниматель планирует переехать в новое жилье в конце следующей недели. При этом стоимость квартиры «не интересует» Дурова, указывается в материале.

«Он [Дуров] уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему дом в «красивых районах» Парижа», — отмечает Paris Match.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать Францию. Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа.

Ранее французский таблоид опубликовал фотографии основателя Telegram Павла Дурова. На фотографиях похожий на Дурова мужчина в черной одежде, в очках и кепке гуляет по французской столице вместе с молодой женщиной.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

      В МИД заявили о недопустимости участия наемников США в атаках на Россию

      Заложница рассказала о неопознанных телах в деле о теракте в Беслане

      Принцесса из Норвегии выходит замуж за шамана с Андромеды. Она говорит с ангелами, а он изгоняет злых духов из кинозвезд

      Во Франции рассказали о планах Дурова перед судом

      Число протестующих в Израиле выросло до 700 тысяч человек

      Раскрыты детали конфликта со стрельбой в центре Москвы

      Политолог заявил об ограниченных возможностях Запада ослабить Россию

      В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о протестах

      В России отреагировали на смену дзюдоистом Махмадбековым гражданства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше