Появились первые фото Дурова после задержания во Франции

Павла Дурова сфотографировали в Париже с его девушкой Юлией Вавиловой

Французский таблоид Paris Match опубликовал фотографии основателя Telegram Павла Дурова. Снятые в Париже снимки доступны на сайте издания.

Авторы уточнили, что им удалось получить первые фотографии российского предпринимателя после его задержания во Франции. «Несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений, россиянин по происхождению, похоже, не обременен проблемами с законом», — заметили журналисты.

На фотографиях похожий на Дурова мужчина в черной одежде, в очках и кепке гуляет по французской столице вместе с молодой женщиной. Спутницей Дурова журналисты назвали Юлию Вавилову — отмечается, что это невеста основателя Telegram, которая на 15 лет младше него. 24-летнюю девушку также видели с Дуровым во время поездок предпринимателя в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать Францию. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа.

Ранее Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей Дурова, связала кончину своей матери с основателем Telegram. Ее мать якобы испытывала стресс из-за того, что Дуров грубо обращался с детьми, и не пережила инфаркт.