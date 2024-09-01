Ирина Болгар связала смерть матери с ситуацией вокруг Павла Дурова

Ирина Болгар связала смерть матери со стрессом из-за ситуации с детьми Дурова

Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова, связывает смерть своей матери с ситуацией вокруг миллиардера. Об этом стало известно из ее поста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мать Болгар скончалась от инфаркта в 2023 году. Ее преждевременный уход женщина объясняет стрессом, который вызвали отношения Дурова с детьми. Трагедия произошла спустя год после смерти отца Болгар. «Моя мать год назад умерла от инфаркта, узнав, в каком положении мы были с детьми. Незадолго до этого я потеряла и отца, который умер от рака. Не прошло и года с его смерти, как я потеряла мать», — написала она на своей странице в соцсети.

Петербурженка в июле заявила, что является матерью троих детей Дурова. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого Дуров публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.

В марте 2023-го Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель применял физическое насилие к своему младшему сыну, что привело к сотрясению мозга и проблемам со сном у ребенка.

Болгар также обвинила Дурова в том, что он настаивал на ее переезде в ОАЭ. Получив отказ, он заблокировал карты на расходы семьи и не подписывал согласие на продление иммиграционных документов.