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11:10, 2 сентября 2024Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал об угрозах после Евро-2020

Бывший футболист сборной России Семенов рассказал об угрозах после Евро-2020

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Семенов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о том, что получал угрозы после Евро-2020.

По его словам, он решил выключить телефон. «На следующее утро проснулся и как-то все удалил. Ну, там были страшные какие-то. Но я не запомнил, честно говоря», — заявил Семенов. Игрок добавил, что в личном общении ему никто не предъявлял претензий.

Ранее Семенов назвал комфортную для жизни сумму. Он заявил, что его семье нужно 600-700 тысяч рублей в месяц.

Центральный защитник Семенов на Евро-2020 сыграл в матче первого тура против Бельгии (0:3). После этого он не выходил на поле.

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      Алексей Гусев
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