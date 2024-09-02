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07:04, 2 сентября 2024Россия

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на регион России

Белгородский губернатор Гладков: житель Шагаровки погиб при атаке ВСУ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Житель населенного пункта Шагаровка в Белгородском районе погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

По его данным, в Шагаровке в частном доме оказалась выбита крыша и посечен фасад одного из зданий. Помимо этого, повреждения получил легковой автомобиль. В селе Репное, кроме того, оказались повреждены два частных дома и два транспортных средства.

Днем ранее, 1 сентября, ВСУ ударили по Белгороду и прилегающему к нему району. Пострадали 11 человек. В регионе действует режим ЧС федерального характера. Тем временем из-за напряженной обстановки в Белгороде и прилегающем районе школьные линейки в честь начала учебного года 2 сентября пройдут исключительно внутри помещений.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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