Один человек погиб в результате атаки ВСУ на регион России

Белгородский губернатор Гладков: житель Шагаровки погиб при атаке ВСУ

Житель населенного пункта Шагаровка в Белгородском районе погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

По его данным, в Шагаровке в частном доме оказалась выбита крыша и посечен фасад одного из зданий. Помимо этого, повреждения получил легковой автомобиль. В селе Репное, кроме того, оказались повреждены два частных дома и два транспортных средства.

Днем ранее, 1 сентября, ВСУ ударили по Белгороду и прилегающему к нему району. Пострадали 11 человек. В регионе действует режим ЧС федерального характера. Тем временем из-за напряженной обстановки в Белгороде и прилегающем районе школьные линейки в честь начала учебного года 2 сентября пройдут исключительно внутри помещений.