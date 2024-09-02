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20:35, 2 сентября 2024Спорт

Названа замена России в хоккейном турнире Олимпиады-2026 в случае недопуска команды

Сборная Франции по хоккею выступит на Олимпиаде-2026 в случае недопуска России

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

В настоящее время Россия числится среди участников хоккейного турнира Игр-2026. При этом Тардиф заявил, что согласно результатам олимпийского отбора, в случае недопуска российской команды она будет заменена на сборную Франции.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх-2024 в Париже смогли выступить только 15 россиян в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

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