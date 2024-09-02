Названа замена России в хоккейном турнире Олимпиады-2026 в случае недопуска команды

Сборная Франции по хоккею выступит на Олимпиаде-2026 в случае недопуска России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

В настоящее время Россия числится среди участников хоккейного турнира Игр-2026. При этом Тардиф заявил, что согласно результатам олимпийского отбора, в случае недопуска российской команды она будет заменена на сборную Франции.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх-2024 в Париже смогли выступить только 15 россиян в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.