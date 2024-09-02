Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:11, 2 сентября 2024Забота о себе

Названы основные причины кровотечения после секса

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

Гинекологи Ян Карри и Энн Хендерсон рассказали, что некоторые женщины после полового акта замечают небольшие кровотечения. В комментарии для Women`s Health врачи назвали основные причины ее появления.

По словам доктором, кровь во время и после интимной близости может появляться при передающихся половым путем инфекциях, гонорее и хламидиозе, пари полипах шейки матки, эндометриозе и в редких случаях — при раке шейки матки.

«Когда кровотечение возникает из шейки матки, наиболее распространенными причинами являются доброкачественные образования. Полипы можно удалить во время малотравматичной операции. Инфекции требуют назначения терапии. А лечение эндометриоза и раковых опухолей требует наиболее пристального внимания», — объяснил Хендерсон.

Также кровь во время интимной близости может появляться из-за недостаточного количества смазки и как следствие — микротравм во влагалище, уточнили эксперты. Гинекологи добавили, что у недавно родивших женщин кровотечение может быть обусловлено изменением гормонального фона.

Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
«Можете смеяться, но мне страшно» Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
«Можете смеяться, но мне страшно»Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
Реклама
8 апреля 2021

Ранее гинеколог Анастасия Кудисова предупредила о половых инфекциях, передающихся в быту. По ее словам, паразитарными ИППП (трихомонадой, вшами, чесоточными клещами) можно заразиться, например, при контакте с загрязненными вещами и предметами общего пользования, в частности, с одеждой, полотенцами или простынями.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Неонацисты во власти и разменная монета для амбиций Запада. Путин назвал главные причины трагедии на Украине

      Власти сообщили об обнаружении всех жертв крушения Ми-8 на Камчатке

      Очевидец рассказал о драке со стрельбой в центре Москвы

      Аналитик предрек изменение ситуации по переговорам по Украине

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл отношение местных мужчин к «слову пацана»

      Мигранты устроили массовую драку в российском регионе

      В Киеве сообщили о пожаре на предприятии после взрыва

      Опубликованы кадры из атакованного ракетами ВСУ Белгорода

      В России нашли способ побороть кадровый голод

      Россиянин расправился со случайным знакомым и попал под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше