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11:51, 2 сентября 2024Спорт

Отстраненного за нецензурное высказывание спортдиректора клуба РПЛ уволили

Отстраненного за нецензурное высказывание Андреева уволили из «Оренбурга»

Фото: Frantzou Fleurine / Unsplash

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уволен с должности. Об этом функционер сообщил «Спорт-Экспрессу».

Перед этим президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил увольнение Андреева. «Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение», — заявил Еремякин.

30 августа комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы Андреева. Срок действия наказания составил три года, из которых два — условно.

Санкции к Андрееву были применены из-за его поведения после матча РПЛ против «Ростова». Функционер с использованием нецензурных выражений раскритиковал работу арбитров, обслуживавших встречу.

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      Алексей Гусев
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