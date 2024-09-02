Отстраненного за нецензурное высказывание спортдиректора клуба РПЛ уволили

Отстраненного за нецензурное высказывание Андреева уволили из «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уволен с должности. Об этом функционер сообщил «Спорт-Экспрессу».

Перед этим президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил увольнение Андреева. «Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение», — заявил Еремякин.

30 августа комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы Андреева. Срок действия наказания составил три года, из которых два — условно.

Санкции к Андрееву были применены из-за его поведения после матча РПЛ против «Ростова». Функционер с использованием нецензурных выражений раскритиковал работу арбитров, обслуживавших встречу.