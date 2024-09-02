Плющенко объяснил взыскание 1,83 миллиона рублей с 12-летней фигуристки

Плющенко назвал справедливым взыскание судом 1,83 миллиона рублей с Парсеговой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил судебные разбирательства с 12-летней фигуристкой Ариной Парсеговой и ее представителями. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопросов к Арине Парсеговой нет и быть не может, она очень талантливая девочка, которую очень люблю и отношусь к ней с огромным уважением. Все вопросы к ее маме, которая, являясь представителем несовершеннолетней спортсменки, поступила некорректно», — заявил Плющенко. Он опроверг обвинения женщины в том, что заставлял травмированную спортсменку рисковать здоровьем и выполнять на тренировках сложные прыжки.

Плющенко назвал справедливым решение суда о взыскании 1,83 миллиона рублей с Парсеговых. «Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами и их родителями с одной стороны и представителями академии с другой развивались в правовом поле», — отметил он, добавив, что эти средства пойдут на благотворительность.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к Парсеговой. Требования главы школы были основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.