С 12-летней фигуристки взыскали почти два миллиона рублей в пользу академии Плющенко

С 12-летней Парсеговой взыскали 1,83 миллиона рублей в пользу академии Плющенко

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к бывшей фигуристке школы Арине Парсеговой. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, с 12-летней спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства о выплате почти двух миллионов рублей лягут на плечи ее матери.

Об иске стало известно в июне. Требования Плющенко были основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. При этом за три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.