Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Ясмин Паолини
2:0
Завершен
Мирра Андреева
Ролан Гаррос (ж)
Узбекистан
3:1
Завершен
Туркменистан
ЧМ-2026 - Азия|Группа E. 5-й тур
Египет
2:1
Завершен
Буркина-Фасо
ЧМ-2026 - Африка|Группа A. 3-й тур
Мали
1:2
Завершен
Гана
ЧМ-2026 - Африка|Группа I. 3-й тур
00:13, 7 июня 2024Спорт

Академия Плющенко решила взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

Академия Плющенко решила взыскать 1,9 миллиона рублей с фигуристки Парсеговой

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» решила взыскать 1,9 миллиона рублей с ушедшей из группы фигуристки Арины Парсеговой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Гражданское дело поступило в Никулинский районный суд города Москвы. Требования основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Продюсер и жена Плющенко Яна Рудковская в интервью «Матч ТВ» подтвердила информацию. Она рассказала, что академия судится с родителями Парсеговой.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. При этом за три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе. Фигуристка исполняла на тренировке прыжок в девять с половиной оборотов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      4,5 тысячи бойцов и истребители Mirage 2000. Что еще пообещал Украине президент Франции?

      Академия Плющенко решила взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

      Президент Аргентины сравнил себя с Терминатором и пообещал спасти будущее

      Охотники на динозавров существуют. Они зарабатывают миллионы долларов, а за их находки бьются Кейдж и Ди Каприо

      Власти Грузии назвали себя проблемой для США

      В ФРГ сочли безумием разрешение Киеву применять немецкое оружие против России

      В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе

      Бывший советник Пентагона похвалил Армию России

      В Грузии отреагировали на введение американских санкций

      Сгорела могила основателя «Сектора газа» Хоя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше