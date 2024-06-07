Академия Плющенко решила взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

Академия Плющенко решила взыскать 1,9 миллиона рублей с фигуристки Парсеговой

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» решила взыскать 1,9 миллиона рублей с ушедшей из группы фигуристки Арины Парсеговой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Гражданское дело поступило в Никулинский районный суд города Москвы. Требования основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий. Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Продюсер и жена Плющенко Яна Рудковская в интервью «Матч ТВ» подтвердила информацию. Она рассказала, что академия судится с родителями Парсеговой.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023 года. При этом за три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе. Фигуристка исполняла на тренировке прыжок в девять с половиной оборотов.