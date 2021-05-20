Ученица Плющенко исполнила прыжок в девять с половиной оборотов на удочке

Российская фигуристка Арина Парсегова исполнила на тренировке прыжок в девять с половиной оборотов. Видео в Instagram выложил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в группе которого тренируется спортсменка.

Девятилетняя фигуристка выполняла аксель с помощью удочки, которую держал Плющенко. Никто из спортсменов-одиночников ни разу чисто не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях.

Летом 2020 года Парсегова ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. Вместе с ней из «Хрустального» ушли чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная, однако после окончания сезона спортсменки вернулись к прежнему тренеру.