Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок

@team_davydov_cska / Instagram

Российская фигуристка Софья Самоделкина выполнила на тренировке уникальный прыжок — четверной риттбергер. Видео опубликовано в Instagram ее тренера Сергея Давыдова.

Также 13-летняя спортсменка исполнила четверной сальхов. Четверной риттбергер ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях. На тренировках его исполняет Александра Трусова.

Самоделкина занимается в ЦСКА под руководством Давыдова. Она выиграла пятый этап Кубка России среди юниоров, исполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной сальхов.