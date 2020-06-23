Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко

Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сказано в Instagram-аккаунте спортсменки.

Семья фигуристки поблагодарила Тутберидзе за совместную работу. «Мы приняли решение сменить школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии», — говорится в заявлении.

В мае стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Плющенко. Позднее его обвинили в том, что он переманил спортсменку, посулив ей лучшие финансовые условия. Плющенко обвинения отверг.

Тутберидзе подготовила, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и обладательницу серебряной награды Евгению Медведеву. Последняя покинула группу тренера весной 2018-го и перебралась в Канаду, где работает под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!