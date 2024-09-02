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15:16, 2 сентября 2024Россия

Путин вышел к жителям российского города и попал на видео

В Кызыле Путин вышел к жителям, которые собрались в центре города

Президент России Владимир Путин вышел к жителям Кызыла, которые собрались в центре города. Кадры с главой государства публикует журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как Путин подходит к толпе людей, которые встречают его восторженными возгласами. Впоследствии президент разговаривает с жителями, некоторым из них он жмет руку.

Путин прибыл в Кызыл в ночь на вторник, 2 сентября. Республику Тыва глава государства посетил впервые за 10 лет. Он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества и провел там урок «Разговоры о важном». Кроме того, в регионе он должен встретиться с его руководителем Вячеславом Ховалыгом.

20 августа Путин после встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло вышел к жителям Владикавказа. Россияне ждали главу государства у здания местной администрации несколько часов. Кто-то попытался пожать руку президенту, еще один человек попросил с ним сфотографироваться.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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