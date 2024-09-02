Роналду получил вызов в сборную Португалии на сентябрьские матчи Лиги наций

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

В рамках турнира подопечные Роберто Мартинеса 5 сентября дома сыграют с Хорватией. Спустя три дня им предстоит на своем поле встретиться с Шотландией. Всего тренерский штаб сборной Португалии вызвал на эти игры 25 футболистов.

Ранее 39-летний Роналду поставил себе цель до конца карьеры. По словам португальца, сначала он хочет достичь отметки в 900 забитых голов, а затем — в 1000.

Роналду дебютировал в составе сборной Португалии в 2003 году. В его активе 130 забитых мячей в 212 матчах за национальную команду.