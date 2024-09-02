Тарасова оценила взыскание академией Плющенко 1,83 миллиона рублей с 12-летней фигуристки

Тарасова выступила против суда академии Плющенко с фигуристкой Парсеговой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение суда о взыскании 1,83 миллиона рублей с 12-летний фигуристки Арины Парсеговой в пользу академии «Ангелы Плющенко». Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что на ее памяти это первый суд в российском фигурном катании. «Я против этого, сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому — не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — отметила Тарасова.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к Парсеговой. Требования главы школы Евгения Плющенко были основаны на одностороннем отказе спортсменки от исполнения договора и совершении агентских действий.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.