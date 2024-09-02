Заложница рассказала о неопознанных телах в деле о теракте в Беслане

Бесланская заложница Гадиева: в деле о теракте есть пять неопознанных тел

В деле о теракте в Беслане по-прежнему есть несколько неопознанных тел. Об этом «Ленте.ру» рассказала бывшая заложница, сопредседательница комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

По словам пережившей нападение общественницы, правоохранители не смогли опознать пять тел, из-за чего уголовное дело о теракте по-прежнему не закрыто. Гадиева предположила, что останки могут принадлежать действовавшим в составе атаковавшей школу №1 банды террористов иностранцам.

Как считает бывшая бесланская заложница, эти тела так и останутся неопознанными. «А их, наверное, никогда не опознают. Предположительно, говорят они, это иностранные наемники, возможно, из Саудовской Аравии», — сказала она.

Захват заложников в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Вооруженные террористы загнали учителей, детей и их родителей в спортивный зал, заминировали его и выдвинули к российским властям требования, среди которых был вывод войск из Чечни. Боевики удерживали заложников до 3 сентября, когда в здании прогремели взрывы и силовики пошли на экстренный штурм здания. Жертвами теракта стали 334 человека. Многие были казнены, других накрыло взрывами и беспорядочным огнем во время штурма. Расследование дела продолжается. В 2023 году следствию удалось опознать тело одного из участвовавших в захвате террористов, значившегося в списке как «боевик номер 11». Им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев, ликвидированный в первый день захвата.

В канун 20-летней годовщины трагедии Беслан посетил президент России Владимир Путин. Он заявил, что захватившие школу боевики получали поддержку из-за границы. Оттуда, сказал Путин, им поступала политическая, финансовая, информационная и военная помощь.