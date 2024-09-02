Установлен участвовавший в стрельбе на Патриарших владелец Lamborghini

Криптобизнесмен оказался владельцем Lamborghini и участником драки на Патриарших

Криптобизнесмен Алексей Долгих оказался владельцем автомобиля Lamborghini Urus, на котором скрылись участники массовой драки со стрельбой у ресторана «Аист» на улице Малая Бронная в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчине 35 лет. Сейчас он находится на допросе у следователей. По данным канала, новый спортивный автомобиль Долгих купил за 35 миллионов рублей около месяца назад.

В ночь на 2 сентября в известном ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов произошла массовая драка при участии нескольких неизвестных мужчин, закончившаяся стрельбой. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь. Очевидцы заявили, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали возможного участника конфликта со стрельбой. Тогда речь шла о 33-летнем уроженце Баку Дмитрии Х.