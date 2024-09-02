В Белоруссии анонсировали подписание с Россией договора о безопасности

Глава МИД Рыженков: Белоруссия подпишет с Россией договор о безопасности

Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает ТАСС.

По его словам, подписание международного договора о безопасности двух стран будет приурочено к 25-летию подписания договора о Союзном государстве. В новом договоре будет заложен принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также других методов защиты стран, которые входят в состав Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не знают, как при наличии российского ядерного щита быть с Россией и Белоруссией. Он отметил, что на Западе не хотят погибать, потому как «у них сытая и хорошая жизнь».

До этого Лукашенко назвал условия для применения ядерного оружия. По его словам, Минск не станет использовать это оружие, пока войска НАТО не пересекут границы Союзного государства.