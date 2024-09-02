Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали подписание с Россией договора о безопасности

Глава МИД Рыженков: Белоруссия подпишет с Россией договор о безопасности

Фото: Sergei Grits / Reuters

Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает ТАСС.

По его словам, подписание международного договора о безопасности двух стран будет приурочено к 25-летию подписания договора о Союзном государстве. В новом договоре будет заложен принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также других методов защиты стран, которые входят в состав Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не знают, как при наличии российского ядерного щита быть с Россией и Белоруссией. Он отметил, что на Западе не хотят погибать, потому как «у них сытая и хорошая жизнь».

До этого Лукашенко назвал условия для применения ядерного оружия. По его словам, Минск не станет использовать это оружие, пока войска НАТО не пересекут границы Союзного государства.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Биржевые цены на бензин выросли до максимума за год

      SHAMAN рассказал о своих крестьянских корнях

      В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки на US Open

      В Турции избили американского солдата из-за поддержки Израиля

      Польшу уличили в планах сбивать ракеты России без участия НАТО

      Врач назвал водку одним из самых опасных видов алкоголя

      Патрушев рассказал о современном оружии России

      Сын Балабанова предложил поставить памятник режиссеру

      Качество вьетнамского пива оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше