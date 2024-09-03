Белый дом отказался подвести итог программы Байдена по доступу в интернет

Белый дом: в США нет данных по итогам программы Байдена по доступу в интернет

В администрации президента США Джо Байдена признали, что не знают итогов программы по доступу в интернет на 42 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ директора офиса межправительственных отношений Белого дома Тома Переса.

По его словам, в Вашингтоне нет сведений о том, сколько американцев были подключены к высокоскоротному интернету в результате федеральной программы с 2021 года. «У меня нет этого под рукой», — указал политик на отсутствие данных.

Он не смог опровергнуть информацию от Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC) о том, что ни один проект в рамках данной программы так и не был реализован.

Ранее Федеральная комиссия по связи США обозначила новый стандарт широкополосного интернета. Широкополосное подключение к интернету считается таковым, если скорость загрузки превышает 100 мегабит в секунду, а выгрузки — 20 мегабит в секунду.