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23:45, 3 сентября 2024Мир

Белый дом отказался подвести итог программы Байдена по доступу в интернет

Белый дом: в США нет данных по итогам программы Байдена по доступу в интернет
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

В администрации президента США Джо Байдена признали, что не знают итогов программы по доступу в интернет на 42 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ директора офиса межправительственных отношений Белого дома Тома Переса.

По его словам, в Вашингтоне нет сведений о том, сколько американцев были подключены к высокоскоротному интернету в результате федеральной программы с 2021 года. «У меня нет этого под рукой», — указал политик на отсутствие данных.

Он не смог опровергнуть информацию от Федеральной комиссии по коммуникациям США (FCC) о том, что ни один проект в рамках данной программы так и не был реализован.

Ранее Федеральная комиссия по связи США обозначила новый стандарт широкополосного интернета. Широкополосное подключение к интернету считается таковым, если скорость загрузки превышает 100 мегабит в секунду, а выгрузки — 20 мегабит в секунду.

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      Марина Совина
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