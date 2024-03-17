В США обозначили новые стандарты интернета

Интернет в США перестали считать широкополосным при скорости ниже 100 Мбит/сек

Федеральная комиссия по связи (FCC) США обозначила новый стандарт широкополосного интернета. Об этом сообщает издание XDA.

В ведомстве заключили, что ширкополосное подключение к интернету считается таковым, если скорость загрузки превышает 100 мегабит в секунду, а выгрузки — 20 мегабит в секунду. Таким образом в FCC изменили стандарты. С 2015 года подключение к сети называли ширкополосным, если скорость загрузки и выгрузки составляет не менее 25 и 3 мегабит в секунду соответственно.

В FCC подчеркнули, что новый контрольный стандарт был выбран с учетом как потребностей клиента, так и возможностей интернет-провайдеров. При этом в комиссии по связи уверены, что в США можно наладить более качественное интернет-соединение. В планах регулятора считать широкополосное соединение таковым, если скорость загрузки составляет 1 гигабит в секунду, выгрузки — 500 мегабит в секунду.

«Передовые телекоммуникационные возможности не развертываются разумным и своевременным образом, исходя из общего числа американцев», — говорится в отчете FCC. По оценке комиссии, 24 миллиона жителей США не имеют доступа к фиксированной наземной широкополосной связи.

В начале февраля стало известно, что американская корпорация SpaceX разработала новые роутеры для связи со спутниками Starlink. Маршрутизаторы будут иметь поддержку стандарта Wi-Fi 6.