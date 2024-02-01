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17:47, 1 февраля 2024Наука и техника

Скорость интернета Starlink увеличат

The Tech Outlook: SpaceX выпустит для Starlink роутеры с поддержкой Wi-Fi 6

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

Американская корпорация SpaceX разработала новые роутеры для связи со спутниками Starlink. Об этом сообщает издание The Tech Outlook.

Информацию об этом нашли в базе Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Согласно опубликованным данным, новый роутер будет иметь поддержку стандарта Wi-Fi 6, что позволит увеличить скорость передачи данных у конечного пользователя. Актуальные терминалы поддерживают лишь стандарт Wi-Fi 5.

Также в документах для FCC выпущенный роутер описывается как устройство WLAN с низким энергопотреблением. Девайс будет иметь два порта LAN и использовать новый адаптер питания. Кроме более высокой скорости пользователи маршрутизатора Gen 3 смогут ожидать меньшей перегрузки полосы пропускания, а также увеличенного радиуса действия.

По словам журналистов, факт попадания оборудования в базу FCC означает, что новые пользователи Starlink получат роутер с поддержкой Wi-Fi 6 в ближайшее время.

Starlink — глобальная спутниковая система, предоставляющая широкополосный доступ в интернет. Первая группа спутников была запущена в мае 2019 года.

Ранее компания John Deere подключила свои беспилотные тракторы к спутниковому интернету Starlink. Это стало необходимо для обеспечения их автономной работы в условиях сельской местности.

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      Андрей Ставицкий
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