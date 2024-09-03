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16:20, 3 сентября 2024Россия

Белоусов обсудил с губернаторами и командующими войсками ситуацию в приграничье

Белоусов провел заседание совета по вопросам безопасности приграничье
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в ходе совещания Национальный центр управления обороной отчитался о ходе решения проблемных вопросов и реализации мер по защите приграничья. Кроме того, Белоусов обсудил с губернаторами регионов и командующими группировок войск ситуацию в регионе, а также заслушал доклады заместителей министра обороны.

Ранее, 20 августа, глава Минобороны объявил о назначении главой совета по вопросам военной безопасности приграничья генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. Белоусов также назвал ответственное должностное лицо по каждой задаче.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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