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17:06, 3 сентября 2024Спорт

Футболиста испанской «Валенсии» задержали за насилие над двумя женщинами

Форварда Рафаэля Мира заподозрили в сексуальном насилии в отношении двух женщин

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Футболиста испанской «Валенсии» Рафаэля Мира задержали за сексуальное насилие над двумя женщинами. Об этом сообщает Cadena SER.

По данным радиостанции, сексуальное насилие было совершено 1 сентября в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет Инцидент произошел на частной вечеринке в доме футболиста.

У Миры был сообщник, имя которого не сообщается. Он также задержан. Пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Ранее российские футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде. Спортсменки возвращались после выездного матча с «Чертаново». Они злоупотребляли алкоголем и кричали на других пассажиров.

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      Илья Костин
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