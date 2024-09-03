Футболиста испанской «Валенсии» задержали за насилие над двумя женщинами

Форварда Рафаэля Мира заподозрили в сексуальном насилии в отношении двух женщин

Футболиста испанской «Валенсии» Рафаэля Мира задержали за сексуальное насилие над двумя женщинами. Об этом сообщает Cadena SER.

По данным радиостанции, сексуальное насилие было совершено 1 сентября в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет Инцидент произошел на частной вечеринке в доме футболиста.

У Миры был сообщник, имя которого не сообщается. Он также задержан. Пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Ранее российские футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде. Спортсменки возвращались после выездного матча с «Чертаново». Они злоупотребляли алкоголем и кричали на других пассажиров.

