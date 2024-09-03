Генерал Попов обжаловал ограничение срока ознакомления с материалами дела

Генерал Попов обжаловал установление ему срока ознакомления с материалами дела

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, обжаловал установление ему срока ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщается ТАСС.

Отмечается, что ему осталось изучить чуть менее 10 томов. «Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов», — подчеркнул собеседник агентства.

Адвокат Сергей Буйновский уточнил, что генерал попросил военный суд в своей апелляционной жалобе до ознакомления с делом допросить других высокопоставленных офицеров.

Ранее сообщалось, что личное имущество бывшего замглавы Министерства обороны России генерала армии Павла Попова, которого обвиняют в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Суд арестовал Попова на два месяца, в его отношении возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка.