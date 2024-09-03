ХАМАС показало кадры с последними словами погибших заложников

ХАМАС показал видео с Лобановым и другими погибшими в Рафахе заложниками

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» — показало кадры с еще живыми заложниками, тела которых были обнаружены израильскими военными в Рафахе.

На кадрах шестеро израильтян называют свои имена, в том числе имеющий второе, российское гражданство, Александр Лобанов. В конце ролика группировка пообещала, что скоро появятся новые видео с их последними словами.

Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда сообщил, что группировка издала новые инструкции для своих членов, охраняющих заложников, в которых говорится, как действовать в случае приближения к месту их дислокации солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее во время боя в секторе Газа армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По сведениям ЦАХАЛ, среди погибших оказался россиянин Александр Лобанов.

Издание Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы сообщило, что в ходе вскрытия тел заложников были обнаружены следы от огнестрельных ранений в голову и другие части тела.