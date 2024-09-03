69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:19, 3 сентября 202469-я параллель

«Норильск» разгромил фарм-клуб магнитогорской команды КХЛ

ХК «Норильск» обыграл «Магнитку» из Магнитогорска со счетом 5:2

Кадр: Хоккейный клуб «Норильск» / «ВКонтакте»

Хоккейный клуб «Норильск» открыл второй сезон в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) победой над командой «Магнитка» из Магнитогорска со счетом 5:2, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Команда больше чем наполовину обновилась. Планы — стараться побеждать в каждой игре», — сказал главный тренер норильчан Владимир Гусев.

После первого сезона в «Норильск» пришли 16 новых игроков и главный тренер. Владимир Гусев прежде три сезона проработал в нефтекамском «Торосе».

Для «Магнитки» это была дебютная игра в лиге. Команда представляет собой фарм-клуб магнитогорского «Металлурга» Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме:
В России появился самый северный в мире хоккейный клуб. Чем его первый матч вошел в историю?
В России появился самый северный в мире хоккейный клуб.Чем его первый матч вошел в историю?
6 сентября 2023

Ранее в феврале президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин сказал, что новый норильский клуб ярко ворвался в ВХЛ, так как смог уже в дебютном сезоне пройти в плей-офф, обойдя серьезных соперников.

В ноябре прошлого года норильчане выиграли первое красноярское дерби ВХЛ у красноярского «Сокола».

Первый матч Норильска в ВХЛ состоялся 2 сентября 2023 года. О создании самой северной профессиональной хоккейной команды в мире стало известно в апреле 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Лютых
      Обсудить
      Последние новости

      «Больницы переполнены ранеными». Что говорят на Украине после российского удара по учебному центру ВСУ

      В США предрекли списание «Петра Великого»

      Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции

      В России появится школьная олимпиада по труду

      Врач объяснила правила лечения анемии

      В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

      Напавшего на российских полицейских отдали под суд

      Экс-главу Volkswagen обвинили в мошенничестве

      Глава МАГАТЭ Гросси встретился с президентом Украины перед поездкой на ЗАЭС

      «Локомотив» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Открытия КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше