«Норильск» разгромил фарм-клуб магнитогорской команды КХЛ

ХК «Норильск» обыграл «Магнитку» из Магнитогорска со счетом 5:2

Хоккейный клуб «Норильск» открыл второй сезон в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) победой над командой «Магнитка» из Магнитогорска со счетом 5:2, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Команда больше чем наполовину обновилась. Планы — стараться побеждать в каждой игре», — сказал главный тренер норильчан Владимир Гусев.

После первого сезона в «Норильск» пришли 16 новых игроков и главный тренер. Владимир Гусев прежде три сезона проработал в нефтекамском «Торосе».

Для «Магнитки» это была дебютная игра в лиге. Команда представляет собой фарм-клуб магнитогорского «Металлурга» Континентальной хоккейной лиги.

Ранее в феврале президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин сказал, что новый норильский клуб ярко ворвался в ВХЛ, так как смог уже в дебютном сезоне пройти в плей-офф, обойдя серьезных соперников.

В ноябре прошлого года норильчане выиграли первое красноярское дерби ВХЛ у красноярского «Сокола».

Первый матч Норильска в ВХЛ состоялся 2 сентября 2023 года. О создании самой северной профессиональной хоккейной команды в мире стало известно в апреле 2023 года.