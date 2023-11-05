Хоккеист Анисин спел «Дым сигарет с ментолом» после победы в матче ВХЛ

Хоккеист Михаил Анисин спел «Дым сигарет с ментолом» после победы в матче ВХЛ

Хоккейный клуб «Норильск» выиграл первое красноярское дерби Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), одолев «Сокол» из Красноярска со счетом 4:3, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хорошая, сложная игра. Огромная поддержка болельщиков наших. Я благодарен команде, нашим ребятам, что справились с волнением», — прокомментировал матч главный тренер «Норильска» Айдар Мусакаев.

После матча игрок «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин взял микрофон и спел для болельщиков прямо на льду «Ну, вот и все» Стаса Михайлова и «Дым сигарет с ментолом» группы Нэнси.

Первое дерби Красноярского края между хоккейными командами ВХЛ прошло в норильском дворце спорта «Арктика». Поддержать игру и провести занятия с юными хоккеистами на Таймыр прилетела звезда мирового хоккея, член Зала хоккейной славы в Торонто «Русская ракета» Павел Буре.

«Я здесь сам много раз и помню, как зрители болели за нашу команду и за норильчан», — отметил Буре, вспоминая проходящие в Норильске Благотворительные хоккейные матчи «Легенд хоккея» с городской любительской сборной Ночной хоккейной лиги, с которых здесь началось возрождение большого хоккея.

Буре поздравил норильскую команду с победой в раздевалке и вручил переходящий символ — раритетную горняцкую каску — вратарю Матвею Ботову, признанному самым ценным игроком клуба.

Ранее, 4 ноября, Павел Буре, вместе с хоккейным блогером Вобоном, провели мастер-класс для детей и поучаствовали в челлендже с игроками «Норильска».

ХК «Норильск» проводит первый сезон в ВХЛ. Дебютный матч команды состоялся в сентябре. О решении создать в Норильске профессиональную команду рассказал в апреле нынешнего года президент «Норникеля» Владимир Потанин.