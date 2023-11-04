Павел Буре встретил День народного единства с норильскими детьми

Легендарный хоккеист провел мастер-класс на Таймыре

Суперзвезда мирового хоккея Павел Буре прилетел на Таймыр и провел мастер-класс для воспитанников норильских спортивных школ в День народного единства, 4 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они очень хорошо объезжают стойки, хорошо катаются», — оценил подготовку детей член Зала хоккейной славы, получивший прозвище «Русской ракеты» в НХЛ, и посоветовал ребятам стараться забивать голы даже на рядовой тренировке, доигрывая любую ситуацию до конца и в полную силу.

Буре выразил надежду, что проведенное с ним время мотивирует ребят на дальнейшие упорные тренировки на льду, даже без цели стать великими хоккеистами в будущем.

«Главное, чтобы они занимались спортом и были здоровы», — добавил легендарный хоккеист. Он также вспомнил, что сам, будучи юным воспитанником ЦСКА, ценил каждую, даже порой случайную встречу со звездными игроками клуба, на которых всегда ровнялся: Бориса Михайлова, Владимира Петрова, Валерия Харламова, Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова.

Мастер-класс прошел на домашней арене нового клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Норильск» в норильском Дворце спорта «Арктика». После него Буре, вместе с игроками этой новой профессиональной команды, принял участие в челлендже, организованном известным хоккейным блогеров Вобоном за день до красноярского дерби между хозяевами арены и клубом «Сокол» из столицы региона. Матч пройдет 5 ноября.

Ранее, 2 сентября, сообщалось о старте дебютного сезона «Норильска» в ВХЛ. Про то, что город готов к появлению профессиональной команды в апреле сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин, обращаясь к трибунам, после шестого Благотворительного матча между городской любительской сборной Ночной хоккейной лиги и командой «Легенды хоккея».