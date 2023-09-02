Новая норильская профессиональная хоккейная команда провела первый матч в ВХЛ

Новая профессиональная хоккейная команда «Норильск» дебютировала во Всероссийской хоккейной лиге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам первого домашнего матча, который проходил в спорткомплексе «Арктика», норильчане по буллитам уступили «Нефтянику» из Альметьевска. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

«Молодцы ребята! Все здорово выложились», — прокомментировал выступление своих подопечных главный тренер Норильска Айдар Мусакаев. Он поздравил жителей города с праздником хоккея и открытием сезона в ВХЛ, добавив, что впереди команду ждет еще три домашних матча.

Фото: Сергей Лютых / Лента.ру

Автором первого гола в истории «Норильска» стал 23-летний нападающий клуба Данила Дяденькин. В перерыве между периодами он поблагодарил полные трибуны «Арктики» за мощную поддержку команды. «Нужно гнуть свою линию, особенно при таких болельщиков», — отметил игрок.

Перед матчем на льду выступила Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Она прилетела на Таймыр поддержать новую хоккейную команду и встретиться с норильскими детьми в День знаний, 1 сентября.

1 апреля, выступая перед спортсменами и болельщиками на трибунах, после шестого благотворительного матча между командой «Легенды хоккея» и городской сборной игроков любительской Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин сказал, что городу с таким интересом к хоккею пора завести свой профессиональный клуб.