Легенды хоккея собрали три миллиона рублей для норильских спортшкол

В пятницу, 9 апреля, во дворце спорта «Арктика» в Норильске прошел четвертый благотворительный матч между «Легендами хоккея» и городской сборной любителей, играющих в Ночной хоккейной лиге, в ходе которого удалость собрать три миллиона сто тысяч рублей.

Игра завершилась со счетом 12:7 в пользу легенд.

«В Норильске всегда самая классная атмосфера на стадионе. Набегались сегодня прилично!», - сказал после матча Вячеслав Фетисов, который вел команду во время игры команду «Легенд хоккея».

Фетисов поблагодарил всех, кто своим стремлением увидеть этот матч помог собрать деньги, которые пойдут на нужды сразу двух детских спортшкол в Норильске.

«Мы будем везде ездить и участвовать в играх ради таких результатов, тем более хоккей спорт дорогой. Дискриминация по социальному признаку должна уйти из нашей жизни», - добавил Фетисов.

Кроме него, за команду легенд выступали Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Кожевников, Александр Могильный, другие звезды отечественного и мирового хоккея.

В прошлый раз, в 2019 году, звезды хоккея выиграли у норильчан со счетом 14:10. Матч состоялся в марте 2019 года. Тем же днем Федерация хоккея России представила в Норильске новую национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина».

В 2020-м же году игра не проводилась из-за пандемии коронавируса.

За три предыдущих благотворительных матча удалось собрать более 4 миллионов рублей. Эта сумма была удвоена «Норникелем». Таким образом, на благотворительные цели было потрачено более 8 миллионов рублей.

Первый благотворительный хоккейный матч прошел 4 марта 2017 года. Тогда легенды победили любителей со счетом 11:5.