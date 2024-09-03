Изменен прогноз по росту обрабатывающей промышленности России

Мантуров: обрабатывающая промышленность России вырастет почти на 7 процентов

По итогам 2024 года обрабатывающая промышленность России покажет 6,8-процентный рост, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, прежде рост ожидался на уровне пяти процентов. Однако текущая динамика и прогнозы Минэкономразвития позволили пересмотреть этот прогноз.

В конце августа стало известно, что обрабатывающая промышленность в июле показала рост в 6,6 процента. За первые семь месяцев 2024 года рост составил 8,6 процента.

6 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года промышленность выросла больше чем на пять процентов.

Между тем в Евразийском банке развития полагают, что рост российского промышленного производства сдерживается структурными факторами и будет замедляться.