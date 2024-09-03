Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

Россиянин Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата»

Россиянин Александр Кержаков ушел с поста главного тренера казахстанского «Кайрата». Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте клуба.

Контракт с Кержаковым расторгли по обоюдному согласию сторон. Помощники российского специалиста Владимир Казаков и Руслан Аджинджал также покинули «Кайрат». «Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!» — отмечается в заявлении клуба.

После 18 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» с 32 очками в активе занимает первое место в таблице. Кержаков возглавлял команду на протяжении 12 матчей, в которых она одержала шесть побед и по три раза уступала и играла вничью.

41-летний Кержаков подписал контракт с «Кайратом» в конце мая 2024 года. До этого он тренировал сербский «Спартак» из Субботицы, юношескую сборную России, а также «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».