Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Сегодня
20:30 (Мск)
Александр Зверев
US Open (м)
Григор Димитров
Завтра
03:30 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
Авангард
Завтра
16:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:21, 3 сентября 2024Спорт

Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

Россиянин Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата»

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Россиянин Александр Кержаков ушел с поста главного тренера казахстанского «Кайрата». Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте клуба.

Контракт с Кержаковым расторгли по обоюдному согласию сторон. Помощники российского специалиста Владимир Казаков и Руслан Аджинджал также покинули «Кайрат». «Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!» — отмечается в заявлении клуба.

После 18 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» с 32 очками в активе занимает первое место в таблице. Кержаков возглавлял команду на протяжении 12 матчей, в которых она одержала шесть побед и по три раза уступала и играла вничью.

41-летний Кержаков подписал контракт с «Кайратом» в конце мая 2024 года. До этого он тренировал сербский «Спартак» из Субботицы, юношескую сборную России, а также «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

      Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

      Массовая драка с поножовщиной у кафе в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес опубликовала фото в купальнике

      21-летняя россиянка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

      На Западе рассказали о сложном положении ВСУ

      Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше