Китай запустил спутники ДЗЗ Yaogan-43 02

С космодрома Сичан юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета Long March-4B со спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Yaogan-43 02. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Старт состоялся в 04:22 московского времени. Космические аппараты, предназначенные для испытания новых технологий низкоорбитальных спутниковых группировок, выведены на заданную орбиту.

Состоявшийся пуск стал 533-м для ракет серии Long March.

В августе с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань, на ракете Long March 7A был запущен коммуникационный спутник ChinaSat-4A.