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11:02, 3 сентября 2024Наука и техника

Китай запустил спутники ДЗЗ

Китай запустил спутники ДЗЗ Yaogan-43 02

Фото: Yang Xi / XinHua / Globallookpress.com

С космодрома Сичан юго-западной провинции Сычуань (Китай) стартовала ракета Long March-4B со спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Yaogan-43 02. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Старт состоялся в 04:22 московского времени. Космические аппараты, предназначенные для испытания новых технологий низкоорбитальных спутниковых группировок, выведены на заданную орбиту.

Состоявшийся пуск стал 533-м для ракет серии Long March.

В августе с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань, на ракете Long March 7A был запущен коммуникационный спутник ChinaSat-4A.

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      Иван Потапов
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