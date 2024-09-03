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21:24, 3 сентября 2024Мир

Лавров обвинил Японию в отказе признать американское «авторство» бомбардировок 1945 года

Лавров: Япония замалчивает причастность США к ядерным бомбардировкам 1945 года
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Япония в нынешних условиях отказывается признавать роль США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Японские власти сознательно замалчивают американское "авторство" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», — сказал министр в ходе приветствия организаторам и участникам торжественного заседания, «посвященного 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

Лавров также обвинил Японию в том, что они не покаялись за свои военные преступления. Вместо этого Токио пытается обвинить РФ в развязывании Второй мировой и осуществляет «фальсификацию фактов», считает глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами».

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      Сергей Грехов
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