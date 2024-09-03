«Локомотив» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Открытия КХЛ

«Локомотив» со счетом 3:2 победил «Металлург» в Кубке Открытия КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде победил магнитогорский «Металлург» в Кубке Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 3 сентября и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов, Никита Кирьянов и Максим Шалунов. У хозяев голы на счету Дмитрия Силантьева и Люка Джонсона.

В следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» на своей площадке примет петербургский СКА. «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с тольяттинской «Ладой».

Кубок Открытия — приз, вручаемый победителю первой игры сезона КХЛ. В ней встречаются действующий обладатель Кубка Гагарина и финалист плей-офф прошлого сезона. «Локомотив» взял трофей впервые в истории.