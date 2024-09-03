Надаль прокомментировал проваленные первой ракеткой мира допинг-тесты

Надаль заявил, что верит в честность оправданного в допинг-деле Синнера

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль ситуацию с проваленными допинг-тестами итальянца Янника Синнера.

Его слова приводятся на странице El Hormiguero в соцсети X.

Надаль заявил, что верит в честность оправданного в допинг-деле Синнера. «Если на него не наложили санкции, то это потому, что судья ясно увидел, что он не принимал допинг. Я не думаю, что его признали невиновным только из-за того, что он — первая ракетка мира», — заключил испанский теннисист.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней.

Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды. Тот обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.