Названа причина ухода Кержакова из казахстанского «Кайрата»

Карпов: Кержаков ушел из «Кайрата» из-за оскорбления со стороны Боранбаева

Александр Кержаков ушел с поста главного тренера казахстанского «Кайрата» из-за оскорбления со стороны председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева. Такую причину назвал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, функционер после поражения от «Астаны» ворвался в раздевалку «Кайрата» и в нецензурной форме публично высказал претензии специалисту. Карпов подчеркнул, что Боранбаев, в числе прочего, назвал россиянина «полным говном». Тот принял решение прекратить работу в команде.

Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата» 3 сентября. Контракт со специалистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» с 32 очками в активе занимает первое место в таблице. Кержаков возглавлял команду с мая этого года.