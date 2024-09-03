Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ

Военный волонтер Алексей Живов назвал идеальное оружие для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), «пылящееся на складах» Министерства обороны России. Его цитирует «Царьград».
По словам Живова, на хранении у оборонного ведомства находится большое количество старых советских зенитных установок, различных «зушек», таких как ЗСУ-57 и Зу-23. Данная техника, уверен военный волонтер, отлично справится с ликвидацией любых типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ближнего радиуса действия.
«Почему за два с половиной года не была проработана система автоматического прицеливания и захвата беспилотников, чтобы их уничтожать? Эти "зушки" сейчас ввести в эксплуатацию не стоит почти ничего», — задался вопросом Живов.
ВСУ активно применяют дроны на различных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). В том числе они используют беспилотники для атак по объектам на территории России. По словам командира инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрея, украинский БПЛА «Баба-яга» практически неуязвим. Он может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62 и поднимать груз весом до 150 килограммов.