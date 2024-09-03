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15:16, 3 сентября 2024Наука и техника

Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ

Военный волонтер Живов: старые советские зенитки идеальны для уничтожения дронов

Фото: Alan Wilson / Wikimedia

Военный волонтер Алексей Живов назвал идеальное оружие для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), «пылящееся на складах» Министерства обороны России. Его цитирует «Царьград».

По словам Живова, на хранении у оборонного ведомства находится большое количество старых советских зенитных установок, различных «зушек», таких как ЗСУ-57 и Зу-23. Данная техника, уверен военный волонтер, отлично справится с ликвидацией любых типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ближнего радиуса действия.

«Почему за два с половиной года не была проработана система автоматического прицеливания и захвата беспилотников, чтобы их уничтожать? Эти "зушки" сейчас ввести в эксплуатацию не стоит почти ничего», — задался вопросом Живов.

ВСУ активно применяют дроны на различных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). В том числе они используют беспилотники для атак по объектам на территории России. По словам командира инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрея, украинский БПЛА «Баба-яга» практически неуязвим. Он может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62 и поднимать груз весом до 150 килограммов.

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